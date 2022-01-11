شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. المنتخب النيجيرى يتقدم بهدف على الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر ونيجيريا، التي تجمعهما حاليًا على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، وتقدم المنتخب النيجيرى بهدف دون رد.

مع بداية المباراة منح الفريق النيجيريى الاستحواذ لمنتخبنا الوطنى، مع العمل على التأمين الدفاعى لمنع الفراعنة من عبور منتصف الملعب، وفى الدقيقة 6 سقط أكرم توفيق بعدما تعرض لإصابة فى الركبة ليتدخل الجهاز الطبى، ولم يستطيع أكرم استكمال المباراة ليخرج ويحل بدلاً منه محمد عبد المنعم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

بعدها سيطر المنتخب النيجيرى على مجريات المباراة فى محاولات لتهديد مرمى محمد الشناوى، وفى الدقيقة 13 تعرض محمد الننى للإصابة ثم نهض لاستكمال اللقاء.

ومع الدقيقة 15 يستمر ضغط نسور نيجيريا وسط تراجع للمنتخب المصرى الذى حاول الاعتماد علي الهجمات المرتدة، إلا إن دفاع نيجيريا كان بالمرصاد دائمًا.

وسيطر بعدها منتخب مصر على منتصف الملعب دون خطورة تذكر، وقام حكم المباراة بتبديل الكرة ثلاث مرات بسبب عدم صلاحيتها.

وفى الدقيقة 26 شن المنتخب النيجيرى أخطر هجمات المباراة بعدما سدد موسيس سيمون كرة جاءت فى شباك مرمى منتخب مصر من الخارج، وفى الدقيقة 30 سجل كيليتشي إيهانتشو هدف تقدم منتخب نيجيريا.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.