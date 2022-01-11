شكرا لقرائتكم خبر عن تبديل اضطرارى مبكر يربك حسابات الفراعنة أمام نيجيريا فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر ونيجيريا، التي تجمعهما حاليًا على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة.

مع بداية المباراة منح الفريق النيجيريى الاستحواذ لمنتخبنا الوطنى، مع العمل على التأمين الدفاعى لمنع الفراعنة من عبور منتصف الملعب، وفى الدقيقة 6 سقط أكرم توفيق بعدما تعرض لإصابة فى الركبة ليتدخل الجهاز الطبى، ولم يستطيع أكرم استكمال المباراة ليخرج ويحل بدلاً منه محمد عبد المنعم فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

بعدها سيطر المنتخب النيجيرى على مجريات المباراة فى محاولات لتهديد مرمى محمد الشناوى، وفى الدقيقة 13 تعرض محمد الننى للإصابة ثم نهض لاستكمال اللقاء.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.