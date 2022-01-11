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كيروش يستبعد ثلاثي.. تعرف على بدلاء منتخب مصر أمام نيجيريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

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وقرر كيروش استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر أمام نيجيريا هم: مروان حمدي ومروان داوود وعمرو السولية.

ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعب هم: محمد صبحي، محمود جاد، محمد عبد المنعم، عمر كمال، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، أيمن أشرف، مهند لاشين، عبد الله السعيد، محمود علاء، أحمد سيد زيزو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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