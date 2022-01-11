تريزيجيه أساسيا في التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وقرر كارلوس كيروش قرر الاعتماد على اللاعب محمود حسن تريزيجيه على حساب عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني، فيما بدأ بالمهاجم الشاب عمر مرموش في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

البدلاء

محمد صبحي - محمد عادل عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - أيمن أشرف - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد السيد "زيزو" - محمود جاد