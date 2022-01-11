شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يتوجه الى ملعب مباراة نيجيريا ...وسليمان يقود تدريب الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر إلى ملعب لقاء الفراعنة أمام نيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية عقب الوصول الى الكاميرون .

ويحرص عصام الحضرى و محمد أبو جبل على دعم المنتخب في المواجهة الأولى لهم في بطولة كأس الأمم الافريقية مع أستمرار طارق سليمان مدرب الحراس في مهام عمله اليوم كمدرب لحراس المرمى أمام منتخب نيجيريا .

و تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية اليوم بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى .

و أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق