شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ«بانون» عند عودته إلى القاهرة للاطمئنان على حالته بمعرفة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الاهلى إنه ينتظر تحديد موعد وصول بدر بانون مدافع الفريق؛ لإجراء فحوصات طبية شاملة وللاطمئنان على حالته الصحية بعد خروجه من معسكر المنتخب المغربي.



وأكد «أبوعبلة» أن «بانون» سوف يتحدد برنامجه العلاجي والطبي للفترة المقبلة، بعد عودته والاطمئنان على حالته الطبية في القاهرة.



واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.



ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.