شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يقود المران الأخير للمصري استعداداً لمواجهة المقاصة في كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، إلى قيادة تدريبات الفريق البورسعيدي، وذلك خلال المران الذي أقيم اليوم على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، استعداداً لمواحهة مصر المقاصة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وظهر الشعباني لأول مرة مع الفريق البورسعيدي وذلك عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها مع بداية التوقف الدولي، وعاد الشعباني مساء أمس إلى القاهرة قادماً من تونس ليقود مران الفريق اليوم.



الشعباني وكريم ذكري



المران



المصري



تدريب المصري



توجيهات الشعباني



جانب من التقسيمة



عمرو مرعي



مران المصري



معين الشعباني

وانتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر أمس الإثنين في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وتضم القائمة 29 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاته

في خط الدفاع : اسلام صلاح ، عمرو موسى ، أحمد شديد ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ، أحمد علاء ، إسلام جمال ، إسلام المزين.

في خط الوسط: فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، إسلام عطية ، حجاج عويس ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ، أحمد حمودي ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، أسامة الجزار.

في خط الهجوم: أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي.