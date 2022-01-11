شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. مصطفى محمد القناص الجديد في منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعوِّل الجماهير المصرية آمالا كبيرة على مصطفي محمد لاعب جلاطه سراي التركي ، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التى يبدأ ألفراعنة مشوارها اليوم الثلاثاء لمواجهة نيجيريا بتمام السادسة مساء.

مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، قد انتقل بشكل رسمي لصفوف فريق جالاتا سراي التركي، بعدما فعلت إدارة الفريق بند الشراء من نادي الزمالك، ليستمر داخل الفريق حتى موسم 2025، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين دولار لإدارة القلعة البيضاء. ويرصد الخليج 365 معلومات عن مصطفي محمد كالتالى:

الاسم : مصطفي محمد أحمد

مكان الميلاد : الجيزة

تاريخ الميلاد : 28/11/1997

الحالة الاجتماعية : متزوج

النادى الحالي: جلاطة سراي التركي

المركز: مهاجم

الأندية السابقة : الزمالك – طنطا – طلائع الجيش

البطولات: 5 بطولات

القيمة التسويقية: 5.5 مليون يورو

المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2019