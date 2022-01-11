شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوقع عقدًا احترافيًا مع موهبة فريق 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، فى توقيع عقد احترافى مع آياد العسقلانى لاعبى فريق الشباب حتى موسم 2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة النادى بالتنسيق مع مسئولى قطاع الناشئين، بالحفاظ على المواهب واللاعبين المميزين داخل القطاع الناشئين لأنهم نواة للفريق الأول فى السنوات المقبلة.

وجاء توقيع اللاعب على عقود إحترافية، فى حضور خالد القماش رئيس القطاع وهشام صالح إدارى القطاع.

ويعد " العسقلانى " من العناصر الواعدة داخل القطاع، ولعب هذا الموسم مع فريقه ضمن منافسات دورى الجمهورية 10 مباريات بنسبة " 83 % "، سجل هدفين فى مرمى فيوتشر ومصر المقاصة.

وكان الجهاز الفنى للدراويش مواليد 2001 بقيادة عاطف عبد العزيز، قد قام بتصعيد اللاعب ضمن صفوفه فى لقاء اليوم ضد طلائع الجيش التى ستقام بالقاهرة.