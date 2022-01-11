شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس مبادلة أحمد عيد بصفقة سوبر فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادي الزمالك دخول احمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار الي الإسماعيلي ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك اجراءاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم، بسبب منع الزمالك من القيد خلال فترة انتقالات يناير الجارية.

ويرغب مسئولو الزمالك في الاستفادة من اللاعب عقب العودة من الإعارة بدخوله ضمن صفقة تبادلية او تسويقه ماليا في ظل عدم وجود رغبة من كارتيرون المدير الفني للفريق في تواجد احمد عيد معه في القائمة، بخلاف عدم تقديم اللاعب لأوراق اعتماده سواء وقت ان كان لاعبا في صفوف الفريق الأول او في فترة الإعارة بالاسماعيلي.

في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة انبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمها الأول.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الهجوم : سيسيه – عمر السعيد – أوباما - اوناجم

من ناحية أخرى يتواجد مندوب من نادى التعاون السعودي فى القاهرة خلال الساعات الجارية لحسم ملف مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك وشراء الـ6 أشهر المتبقية من عقده مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن التعاون عرض ربع مليون دولار على الزمالك، لكن الأخير رفض وطلب الحصول على مليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادى السعودي، ويسعى مسئولوه لتخفيض المبلغ خاصة أن فتحى يتبقى له 6 أشهر فى عقده مع الزمالك.

ويسعى مسئولو النادي السعودي لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب لصفوف فريقهم خلال يناير الجاري.