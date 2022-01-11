شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الإسماعيلى يحصل على توقيع مروان حمدى مهاجم المنتخب الاوليمبى ،مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب فى الكاميرون .

مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب فى الكاميرون

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتنظيم رحلة خاصة صباح اليوم الثلاثاء لنقلمشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلي الكاميرون وعودتهم لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب وذلك على متن أحدث طائرتها .

الإسماعيلى يحصل على توقيع مروان حمدى مهاجم المنتخب الاوليمبى

حصل النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على توقيع مروان حمدى مهاجم القناة والمنتخب الأوليمبى ليقترب اللاعب من الانتقال للقلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ودخل مسؤولو النادي الإسماعيلي فى مفاوضات جادة مع مروان حمدى لدعم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم، وتقدم الدراويش بطلب رسمي للحصول على خدمات مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبي مقابل مبلغ مادى، بالإضافة إلي رحيل ثلاثة للاعبين من صفوف القلعة الصفراء على سبيل الإعارة، هم أحمد أيمن ومحمد نصر ومدحت فقوسة لدعم صفوف القناة .

يتوجه عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب، إلى الكاميرون اليوم الثلاثاء، بعدما تحولت نتيجتة مسحتهما إلى سلبية.

17 لاعبا يضعون أهلى موسيمانى فى ورطة قبل انطلاق كأس الرابطة

يواجه الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صعوبة شديدة فى اختيار قائمة مباراة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها الخميس المقبل، فى النسخة الأولى من البطولة.

رطوبة وحرارة مرتفعة قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا