الثامنة يا أبطال.. النني قائد منطقة العمليات فى منتخب مصر

ووجه محمد النني رسالة الي الجماهير قبل مباراة نيجيريا في فيديو قائلاً : أنا محمد النني، أنا هنا لأحدثكم عن كرة القدم في مصر، كرة القدم تؤثر على العديد من الناس في مصر، المسؤولون في مصر دائمًا ما يخبروننا أن كرة القدم تؤثر على الشعب، وعلى الاقتصاد والحالة العامة للبلاد، وفي كل منزل، غني أو فقير، أو حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يفقهون في الكرة، في كل شيء.

وأضاف محمد النني في الفيديو عبر فيسبوك: عندما يفوز المنتخب المصري، البلد بأكملها تكون سعيدة، والعكس صحيح عندما يخسر المنتخب، هزيمة المنتخب أو الفريق الذي يشجعه المواطن المصري يؤثر عليه في عمله ومختلف أمور حياته.