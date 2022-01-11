شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وحرارة مرتفعة قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل أون تايم سبورت، عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة بمدينة جاروا الكاميرونية، والتي تستضيف مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مراسل أون تايم سبورت في تصريحات عبر برنامج "أخبار أون تايم"، أن درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة في الوقت الحالي، بينما ترتفع درجة الرطوبة بشكل محلوظ.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية اليوم بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى.

من جانبه عقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفراعنة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح

خط الوسط : محمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه

خط الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة ، وهي ضمن مباريات الجولة الاولي للمجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.