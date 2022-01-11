شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحلم بالانضمام لقائمة العظماء الـ 5 في تاريخ الفراعنة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر منافساته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون في السادسة مساء اليوم بمواجهة قوية أمام نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو بالإضافة إلى السودان، ويمتلك المنتخب المصرى 7 ألقاب في كأس أمم أفريقيا، وذلك أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

ويحمل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شارة قيادة الفراعنة في البطولة، لينضم لقائمة شرف "كباتن" المنتخب الوطني في بطولات الكان، والتي وصلت إلى 18 لاعباً، من بينهم 5 نجوم حملوا الكأس الذهبية للبطولة وهم: "أحمد حسن، حسام حسن، مصطفى عبده، صالح سليم، حنفى بسطان".

أحمد المحمدي: 2019

عصام الحضرى: 2017

أحمد حسن: 2010 -2008

حسام حسن: 2006ـ 2002ـ 2000ـ 1998

هادي خشبة: 2004

أحمد الكاس: 1996

أحمد شوبير: 1994

جمال عبد الحميد: 1992ـ 1988

ثابت البطل: 1990

مصطفى عبده: 1986

محمود الخطيب: 1984

حسن شحاتة: 1980

طه بصري: 1976

حسن الشاذلي: 1974

مصطفى رياض: 1970

رفعت الفناجيلي: 1963

صالح سليم: 1962ـ 1959

حنفي بسطان: 1957