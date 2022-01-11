شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحلم بالانضمام لقائمة العظماء الـ 5 في تاريخ الفراعنة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفتتح منتخب مصر منافساته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون في السادسة مساء اليوم بمواجهة قوية أمام نيجيريا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو بالإضافة إلى السودان، ويمتلك المنتخب المصرى 7 ألقاب في كأس أمم أفريقيا، وذلك أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.
ويحمل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شارة قيادة الفراعنة في البطولة، لينضم لقائمة شرف "كباتن" المنتخب الوطني في بطولات الكان، والتي وصلت إلى 18 لاعباً، من بينهم 5 نجوم حملوا الكأس الذهبية للبطولة وهم: "أحمد حسن، حسام حسن، مصطفى عبده، صالح سليم، حنفى بسطان".
أحمد المحمدي: 2019
عصام الحضرى: 2017
أحمد حسن: 2010 -2008
حسام حسن: 2006ـ 2002ـ 2000ـ 1998
هادي خشبة: 2004
أحمد الكاس: 1996
أحمد شوبير: 1994
جمال عبد الحميد: 1992ـ 1988
ثابت البطل: 1990
مصطفى عبده: 1986
محمود الخطيب: 1984
حسن شحاتة: 1980
طه بصري: 1976
حسن الشاذلي: 1974
مصطفى رياض: 1970
رفعت الفناجيلي: 1963
صالح سليم: 1962ـ 1959
حنفي بسطان: 1957