شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا بكأس الأمم الافريقية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الكرة المصرية موقعة نارية اليوم بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا فى الجولة الأولى من بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا فى الكاميرون، وهى المباراة الأولى للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا منذ توليه المهمة مؤخرا خلفا لحسام البدرى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماهى مجموعة منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية ؟

ج:أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب الوطنى فى المجموعة الرابعة التى تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق

س: ماهى مواعيد مباريات الفراعنة فى دور المجموعات بأمم أفريقيا ؟

ج:جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

س: ماذا طلب كيروش من نجوم منتخب مصر فى مواجهة نيجيريا ؟

ج:طالب كيروش لاعبى المنتخب بتضييق المساحات والتأمين الدفاعى نظرا للسرعات الكبيرة التى يتميز بها لاعبو نيجيريا، كما طالب الفراعنة فى المقابل بسرعة نقل الكرة واستغلال الثغرات الدفاعية فى المنافس واستغلال أنصاف الفرص.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين مصر ونيجيريا ؟

ج:وصلت إجمالى المواجهات بين المنتخبين إلى 20 مباراة، من بينها 15 رسمية، و5 وديات، حقق الفراعنة الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7، بينما جاء الفوز من نصيب نيجيريا فى 6 مباريات، وفى المباريات الرسمية فقط حققت مصر الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 4 و الهزيمة فى 5 .

شهدت مواجهات مصر ونيجيريا تسجيل 34 هدفا لمصر، و28 هدفا اهتزت بها شباك الفراعنة.

س: ماهو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا ؟

ج: يعد التشكيل الأقرب للفراعنة يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه فى الوسط، وأمامهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.