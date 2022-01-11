شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يبدأون التدريب بفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء المقرر لها على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لكأس الرابطة.

وقام لاعبو الفريق بأداء تدريبات لتقوية العضلات ، بجانب بعض الاطالات ، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

ومن المقرر أن الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم الجمعة الموافق 14 يناير الجاري.

من ناحية أخرى يدرس مسئولو نادي الزمالك دخول احمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمعار الي الإسماعيلي ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك اجراءاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم، بسبب منع الزمالك من القيد خلال فترة انتقالات يناير الجارية.

ويرغب مسئولو الزمالك في الاستفادة من اللاعب عقب العودة من الإعارة بدخوله ضمن صفقة تبادلية او تسويقه ماليا في ظل عدم وجود رغبة من كارتيرون المدير الفني للفريق في تواجد احمد عيد معه في القائمة، بخلاف عدم تقديم اللاعب لأوراق اعتماده سواء وقت ان كان لاعبا في صفوف الفريق الأول او في فترة الإعارة بالاسماعيلي.

في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة انبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة في موسمها الأول.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز

خط الهجوم : سيسيه – عمر السعيد – أوباما - اوناجم