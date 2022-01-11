شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يشدد الإجراءات الاحترازية بعد إصابة ثنائى الفريق بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد نادي المقاولون العرب، على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل النادي، وذلك بعد إصابة ثنائي الفريق، محمد سالم ومحمد مجلي، بفيروس كورونا، في الوقت الذي يسابق فيه الجهاز الفني بقيادة محمد عودة، الزمن لتجهيز المصابين من أجل دعم صفوف الفريق في اللقاء القادم أمام البنك الأهلي.

ويصطدم المقاولون العرب بالبنك الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون في البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلي - الساعة 5:00 مساء

الإثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلي أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية؛ بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.