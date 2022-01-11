مباشر.. الجزائر 0 - 0 سيراليون.. كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

سقط منتخب الجزائر في فخ التعادل السلبي مع سيراليون، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أومنيسبورت" بمدينة دوالا الكاميرونية.

وفشل منتخب الجزائر، حامل اللقب، في هز شباك نظيره السيراليوني العائد لنهائيات كأس الأمم بعد غياب 26 عاما.

وبهذا يحصد كل منهما نقطة يقتسما بها صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الأخرى بين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

واختار جمال بلماضي المدير الفني للجزائر تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بنسبعيني، عبد القادر بدران، عيسى ماندي، يوسف عطال.

خط الوسط: يوسف بلايلي، ياسين براهيمي، رياض محرز، سفيان فيجولي.

خط الهجوم: إسلام سليماني، هاريس بلقبلة.

وعلى الجانب الأخر يلعب منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد كامارا.

خط الدفاع: عمر بانجورا، عثمان كاكاي، ستيفن كولكير، كيفن رايت.

خط الوسط: كوامي كي، جون كامارا، محمد بويا، مصطفى بوندو، كي كامارا.

خط الهجوم: الحاج كامارا.

أحداث المباراة

وجاءت أول فرصة خطيرة لمنتخب الجزائر مبكرا في الدقيقة، عن طريق اللاعب رياض محرز حيث مر بمهارته من الجانب الأيمن وارسل تمريرة خلف الدفاع وصلت لسليماني سددها في الشباك الخارجية لسيراليون.

وواصل منتخب الجزائر ضغطه في الدقائق الأولى في محاولة لتسجيل هدف مبكر بعرضبة من الجانب الأيسر في الدقيقة 5 لكن الكرة مرة بعيدة عن اسلام سليماني.

وكاد أن يسجل منتخب سيراليون في الدقيقة7، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها الحاج كمارا بتسديدة صاروخية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس رايس مبولحي.

وأرسل يوسف عطال عرضية أرضية في الدقيقة 9، لكن المدافع عمر بانجورا ابعد الكرة لركلة ركنية قبل أن تصل لمهاجمي الجزائر داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 22 فرصة خطيرة لمنتخب سيراليون، بعد تنفيذ ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء حولها المهاجم برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر لرايس مبولحي.

وأهدر اسلام سليماني فرصة قبل صافرة نهاية الشوط الأول، بعدم استلامه للكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ضعيفة في يد حارس مرمى سيراليون.

ومع بداية الشوط الثاني قرر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الدفع بجمال بلعمري في خط الدفاع بدلا من عبدالقادر بدران.

وسجل الحاج كامارا هدفا لمنتخب سيراليون في الدقيقة 48، لكن الحكم قرر الغاء الهدف بداعي التسلل.

وأهدر ياسين براهيمي هدفا محققا لمنتخب الجزائر في الدقيقة 52، بعد تمريرة بينية من إسلام سليماني لكنه سدد الكرة في يد الحارس.

وحاول ياسين براهيمي استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 60، لكن حارس مرمى سيراليون تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 65 أجرى بلماضي 3 تبديلات بخروج اسلام سليمان وسفيان فيجولي وياسين براهيمي ودخول كل من بغدادبونجاح، سفيان بن دبكة وسفيان بولاية.

وأهدر سفيان بن دبكة فرصة خطيرة للجزائر في الدقيقة 51 بعد عرضية من يوسف بلايلي، سددها بن دبكة بجوار القائم الأيسر.