مصر ونيجيريا.. فوز تاريخي.. وآخر مواجهة بكأس الأمم تحمل فأل حسن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

منتخب مصر يبدأ رحلته في كأس الأمم الإفريقية في مدينة جاروا الواقعة على حدود الكاميرون مع نيجيريا، بلقاء جماهيري ضخم في المسابقة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى بدوري المجموعات من البطولة.

مصر تنافس في المجموعة الرابعة ضد منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، في محاولة لاقتناص الصدارة لتمهيد طريق أفضل في ثمن النهائي.

النسور الخضراء القادمة من نيجيريا تستهدف التغلب على مصر لمعرفتها بأن رغم كونها المواجهة الأولى للفريقين، فإنها قد تحسم بطل المجموعة، أو يكون لها دورا كبيرا في ذلك.

مصر واجهت نيجيريا في 20 مباراة سابقة بواقع 15 رسمية و5 وديات، وتحمل مواجهة الليلة في كأس أمم أفريقيا رقم 21.

وحقق منتخب مصر الفوز على نيجيريا في 7 مواجهات، وتلقى الخسارة أمام نيجيريا في 6 لقاءات وخيم التعادل على نتيجة 7 مباريات بين المنتخبين

لاعبو منتخب سجلوا 34 هدفًا في شباك نيجيريا، بينما استقبلت شباك الفراعنة 28 هدفًا.

واصطدم منتخب مصر بنظيره نيجيريا في كأس أمم أفريقيا خلال 8 لقاءات، كانت الغلبة بشكل نسبي لنيجريا حيث فاز النسور بـ 3 مباريات وفاز الفراعنة بمباراتين، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وتحمل نسخة كأس أمم أفريقيا لعام 1963 رقما تاريخيا لمنتخب مصر في تاريخ مواجهاته أمام نيجيريا حين فاز الفراعنة بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة.

اللقب الأخير لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا عام 2010، وقتها خاض المنتخب الوطني مواجهة أمام نيجيريا وحسمها الفراعنة بنتيجة 3-1 وواصل مشواره نحو تحقيق اللقب.