ميدو: ليتني امتلكت عقلية صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد النجم السابق أحمد حسام "ميدو" أن محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول ومنتخب مصر حاليا، أفضل منه مليون مرة، مشيرا إلى أن انتقاداته السابقة للأخير (حين قال إنه يفتقد للشخصية القوية) تم قطعها من سياقها.

وقال ميدو في تصريحات لإذاعة "نجوم إف إم": "لو كنت أمتلك عقلية صلاح عندما كنت لاعبا كنت سأحقق إنجازات كبيرة في الملاعب، صلاح كعقلية أفضل مني 200 مرة".

وأضاف: "سباليتي مدرب صلاح السابق في روما، والذي سبق له تدريبي قال في حوار تلفزيوني إن ما ينقص صلاح هو امتلاك شخصية ميدو".

وتابع: "أنا أكثر من ساعد اللاعبين المصريين على الخروج للاحتراف في أوروبا، كان لي دورا كبيرا في انتقال محمد شوقي إلى ميدلسبره الإنجليزي، وأنا أيضا السبب في انتقال حسام غالي إلى توتنهام ورشحت عماد متعب للاحتراف أيضا".

وعن خلافه مع أحمد حسن "كوكا" مهاجم قونيا سبور التركي قال ميدو: "انتقدت كوكا من الناحية الفنية، فقام بالرد عبر 5 تغريدات على تويتر، وقال إنني اعتزلت وعمري 29 عاما ولا أستمر في أي تجربة تدريبية سوى لشهر واحد، وأنني حاولت هدم مسيرة صلاح، ولهذا قمت بالرد عليه بقوة".

واستمر: "الأمر أخذ أكبر من حجمه بعدما تحدث كوكا في أمور خارج كرة القدم، واضطرني للرد لأنني إذا لم أرد لما كنت تمكنت من النوم".

وتطرق ميدو للحديث عن علاقته مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وقال: "أنا وشيكابالا لا نتحدث منذ فترة، هو بمثابة أخي الصغير وأتمنى أن ننهي الخلاف الذي حدث بسبب أشياء تافهة لا تستحق، أنا أحبه لأننا تربينا معا وأقول له لا تغضب مني".

وعن انتخابات نادي الزمالك قال ميدو: "أتوقع منافسة قوية بين مرتضى منصور وأحمد سليمان على رئاسة نادي الزمالك، وأرى نفسي رئيسا للقلعة البيضاء مستقبلا".