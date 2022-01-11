الامارات | فحوصات طبية لمدافع الأهلي المصري بدر بانون بعد استبعاده من قائمة المغرب بأمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لمدافع الأهلي المصري بدر بانون بعد استبعاده من قائمة المغرب بأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الأهلي المصري، أنه ينتظر وصول المدافع المغربي بدر بانون إلى القاهرة، لإخضاعه لفحوص طبية شاملة للاطمئنان على حالته الصحية عقب خروجه من معسكر المنتخب المغربي المشارك في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد البرنامج العلاجي والطبي للاعب في الفترة المقبلة، وذلك عقب عودته والاطمئنان عليه في القاهرة.

وكان المنتخب المغربي أعلن استبعاد بدر بانون من معسكره ببطولة الأمم الأفريقية، واستدعاء لاعب الزمالك أشرف بن شرقي بديلاً له، بعد أن عانى بانون من مضاعفات بسبب إصابة سابقة بفيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي فريق الجونة يوم الخميس المقبل على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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