موعد مباراة الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وينتظر عشاق الكرة السعودية 4 مباريات هامة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من بينها مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

ومن المقرر أن يصطدم الهلال بخصمة التقليدي النصر في ديربي الرياض، على ملعب مرسول بارك.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير/شباط موعدا لقمة الرياض بين الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:40 مساء بتوقيت أبوظبي.

وفي مباراة أخرى، يواجه فريق الشباب نظيره الأهلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك يوم الإثنين الموافق 21 فبراير/شباط.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:40 مساء بتوقيت أبوظبي.

ويخوض الاتحاد مواجهة مرتقبة أمام التعاون في نفس الدور، يوم الإثنين الموافق 21 فبراير/شباط، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيواجه الباطن فريق الفيحاء، عصر الثلاثاء 22 فبراير/شباط، في تمام الساعة 3:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وينتظر الفائز من مواجهة الهلال والنصر، المتأهل من كلاسيكو الشباب والأهلي في نصف النهائي، بينما يلعب الفائز من موقعة الاتحاد والتعاون، مع المتأهل من مباراة الباطن والفيحاء.

يُذكر أن جميع مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين سيتم نقلها على الهواء عبر قنوات "SSC"