كأس أمم أفريقيا .. تعرف على موعد مباراة موريتانيا وجامبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد منتخب موريتانيا للمشاركة الثانية في تاريخه ببطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يفتتح مشواره بمواجهة جامبيا، مساء الأربعاء.



ويقع المنتخب الموريتاني في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات تونس ومالي وجامبيا.

وعلى ملعب ليمبي ستاديوم، يواجه منتخب موريتانيا نظيره جامبيا، الأربعاء، في المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُنقل مباراة موريتانيا وجامبيا عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" بتعليق حفيظ الدراجي.