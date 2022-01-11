الامارات | نجم منتخب مصر يلتحق بالبعثة في الكاميرون بعد تعافيه من كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب مصر يلتحق بالبعثة في الكاميرون بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر القاهرة اليوم الثلاثاء حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبوجبل بعد تعافيه من فيروس كورونا، برفقة مدرب حراس المرمى عصام الحضري، بعدما تحولت نتيجة مسحتهما إلى سلبية مساء أمس الأثنين.



وكان النجمان قد ابتعدوا عن بعثة المنتخب التي غادرت السبت الماضي إلى الكاميرون بسبب إيجابية مسحة كورونا التي أبعدت 7 حالات من بعثة المنتخب المصري، وذكر موقع "اليوم السابع" أن عصام الحضري ومحمد أبو جبل قد أجريا مسحة أمس الاثنين وظهرت نتيجتها سلبية، ليتم إنهاء إجراءات السفر لهما اليوم ليلحقا بالبعثة في الكاميرون.

وأشار الخبر إلى أن نتائج المسحات الطبية التي أجراها الحضري، ومحمد أبو جبل، ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي، والذين تخلفوا عن مرافقة بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذت على الفور كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن، وكان جيرارد مور، محلل الأداء بالمنتخب المصري قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.





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