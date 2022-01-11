الجزائر تواجه سيراليون في مهمة الدفاع عن اللقب في بطولة كأس الأمم الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

يبدأ منتخب الجزائر، اليوم الثلاثاء، رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يواجه سيراليون، على ملعب غابوما، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا.



يعد "محاربو الصحراء" من أكثر المنتخبات المرشحة للفوز باللقب بسبب ثبات مستواه منذ سنوات قليلة، عندما تُوج باللقب الأخير من "الكان" بقيادة مدربه الكبير جمال بلماضي، والتؤ أقيمت فى مصر، متسلحاً بقائمة من النجوم يأتي على رأسها رياض محرز، وسعيد بن رحمة، وياسين براهيمي، وبغداد بن نجاح.

ويطمح "الخضر" في نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة سلسلة اللاهزيمة، كما يسعى منتخب الجزائر للدفاع عن لقبه حيث يحمل لقب النسخة السابقة 2019.

وكان منتخب الجزائر حقق فوزاً عريضاً على نظيره الغاني 3-0، في اللقاء الودي الذي جمعهما في قطر، وذلك قبل السفر للكاميرون، لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ33.

في المقابل، سيحاول منتخب سيراليون الاعتماد على الضغوطات المُلقاة على كاهل الجزائر المتوقع بفوزه بسهولة فى هذه المباراة، وسيحاول استغلال ذلك للخروج بأي نتيجة إيجابية من اللقاء.

ويقع كلا المنتخبين في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوت ديفوار، وغينيا الإستوائية.

ويتنافس 24 منتخباً على التتويج باللقب الأفريقي في نسخته الـ33، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني في المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.