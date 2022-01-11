شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هداف لاعبى الإسماعيلى فى شباك منتخب نيجيريا مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر مع نظيره النيجيرى فى مستهل مشواره فى كأس الأمم الافريقية السادسة مساء اليوم ـ الثلاثاء ـ، على ملعب ” رومدى أديجا ” بمدينة جاروا الكاميرونية.

ويتواجد المنتخب المصرى على رأس المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو خلال البطولة التى تقام فى الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل.

ورصد ” الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى “ مشاركات لاعبى الدراويش بقميص منتخب مصر أمام نيجيريا فى جميع المحافل الدولية، وذلك على النحو التالى ..

* يوم 13 ديسمبر 1959 .. شارك رضا فى فوز منتخب مصر 6 / 2 ضمن تصفيات دورة الألعاب الأولمبية.

* يوم 24 نوفمبر 1963 .. سجل رضا ” هاتريك ” فى فوز منتخب مصر 6 / 3 فى كأس الأمم الافريقية.

* يوم 14 يناير 1973 .. شارك حسن مختار وحسن درويش وعلى أبو جريشة وسيد عبد الرازق بازوكا فى خسارة منتخب مصر 2 / 4 ضمن منافسات دورة الألعاب الافريقية.

* يوم 14 مارس 1976 .. سجل أسامه خليل هدفًا فى خسارة منتخب مصر 2 / 3 ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 8 أكتوبر 1977 .. شارك أسامه خليل فى خسارة مصر صفر / 4 ضمن تصفيات كأس العالم

* يوم 14 مارس 1984 .. سجل عماد سليمان هدفًا بمشاركة محمود حسن فى تعادل منتخب مصر 2 / 2 قبل أن يخسر بضربات الترجيح ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 5 مارس 1990 .. شارك فوزى جمال فى خسارة منتحب مصر صفر / 1 ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 30 مارس 1994 .. شارك فوزى جمال وحمزه الجمل ومحمد فكرى الصغير وبشير عبد الصمد فى تعادل منتخب مصر صفر / صفر ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 25 نوفمبر 2002 .. شارك محمد عبد الله وسيد معوض فى تعادل منتخب مصر 1 / 1 وديًا

* يوم 12 يناير 2010 .. شارك عصام الحضرى وحسنى عبد ربه فى فوز منتخب مصر 3 / 1 ضمن منافسات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 12 أبريل 2012 .. شارك أحمد خيرى فى فوز منتخب مصر 3 / 2 وديًا

* يوم 25 مارس 2016 .. شارك مروان محسن فى تعادل منتخب مصر 1 / 1 ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 29 مارس 2016 .. شارك مروان محسن فى فوز منتخب مصر 1 / صفر ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية.

* يوم 26 مارس 2019 .. شارك باهر المحمدى فى خسارة منتخب مصر صفر / 1 وديًا.