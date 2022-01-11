شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يفرض السرية على المران استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، السرية على المران الرئيسي اليوم وذلك ضمن برنامج الإستعداد للقاء سموحة بعد غدٍ الخميس فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الجهاز الفني تحفظ على التصوير من أجل إخفاء مجموعة من الجمل الخططية والتكتيكية والمقرر تنفيذها في المباراة المقبلة بالإسكندرية، بجانب الحفاظ على تركيز اللاعبين.

ومن المقرر أن يتم إستمرار سياج السرية حتى المران الختامي غدا، وذلك طبقا لسياسة الجهاز الفنى وسعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية خلال منافسات البطولة تسهم فى تحقيق إنطلاق جيدة ومميزة قبل إستئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز.

الجدير بالذكر أن المسابقة المحلية متوقفة حاليا بسبب إرتباط المنتخب الوطنى الأول بالمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون حيث سيخوض الفراعنة أولى مبارياتهم مساء اليوم أمام المنتخب النيجيرى.