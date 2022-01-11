شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال .. محمد أبو جبل حامى عرين الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر فى حصد النجمة الأفريقية الثامنة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، فى ظل لحاقه بالبعثة بعد تعافيه من فيروس كورونا .

وأكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها عصام الحضري مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو جبل حارس المرمى، ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي، والذين تخلفوا عن مرافقة بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية.

ويعد أبو جبل من أبرز حراس المرمى أصحاب الخبرات والمهارات القوية ، حيث تواجده بصحبة محمد الشناوى الحارس الأساسى للفراعنة هام جدا فى صفوف الفراعنة .



ابو جبل

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن أبو جبل كالتالى :

الأسم : محمد قطب أبو جبل .

تاريخ الميلاد : 29/1/1989 . مكان الميلاد : أسيوط . الحالة الاجتماعية : متزوج. النادى الحالي: الزمالك.

المركز: حارس المرمى . الأندية السابقة: إنبى - سموحة . القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو . المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2011