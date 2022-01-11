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شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال .. محمد أبو جبل حامى عرين الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يطمح محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر فى حصد النجمة الأفريقية الثامنة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون ، فى ظل لحاقه بالبعثة بعد تعافيه من فيروس كورونا .
ويعد أبو جبل من أبرز حراس المرمى أصحاب الخبرات والمهارات القوية ، حيث تواجده بصحبة محمد الشناوى الحارس الأساسى للفراعنة هام جدا فى صفوف الفراعنة .
ابو جبل
ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن أبو جبل كالتالى :
الأسم : محمد قطب أبو جبل .
تاريخ الميلاد : 29/1/1989 .
مكان الميلاد : أسيوط .
الحالة الاجتماعية : متزوج.
النادى الحالي: الزمالك.
المركز: حارس المرمى .
الأندية السابقة: إنبى - سموحة .
القيمة التسويقية: مليون و200 ألف يورو .
المسيرة الدولية : شارك مع منتخب مصر منذ عام 2011
أبو جبل