شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد صلاح قبل مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس علي هامش مباراة مصر ونيجيريا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الاولي للمجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا 2022 المقامة حاليا بالكاميرون.

وأكد محمد صلاح، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، والبداية ستكون مع مباراة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.

وأضاف صلاح، أنه لم يفز ببطولة كبرى مع المنتخب المصرى، وهو ما يسعي إليه خلال بطولة الكاميرون، مؤكدا أنه يلعب لمنتخب مصر منذ عشرة أعوام ويحب أن يكون خلال بطولة محببة لبلدى.

وأشار محمد صلاح، أن مصر ليست المرشح الأوفر حظا فى بطولة أمم أفريقيا، ولكن سيبذل الجميع كل ما بوسعه للعودة باللقب وإسعاد الشعب المصرى.

كما أكد صلاح، أنه يطمح إلى التتويج بأول لقب مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، بعدما شارك في عدة نسخ سابقة لم يفز بأي منها.

وقال صلاح : لعبت 11 عاما مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللاعبين ذهبنا إلى كأس الأمم 3 مرات و نحاول جاهدين للفوز وتحقيق اللقب، لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الافريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر.

وأضاف محمد صلاح : لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم افريقيا ، كيروش يؤدي بشكل جيد ، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم

أكمل: الضغط الكبير من الجمهور المصري بسبب أننا الأفضل فى القارة من حيث تحقيق اللقب، وعقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شئ آخر و الجميع هناك يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة .

من جانبه عقد كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطني محاضرات فنية مكثفة خلال الأيام الماضية، شرح خلالها مواطن القوة والضعف فى صفوف نسور نيجيريا، كما شرح طريقة اللعب التى سيعتمد عليها الفراعنة فى اللقاء، الذى يخوضه الفراعنة بهدف الفوز من أجل حسم ضربة البداية وتوجيه إنذار لجميع المنافسين بأن منتخب مصر سيقاتل للفوز بالبطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يفكر كيروش جديا فى الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 أمام نيجيريا اليوم، ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح

خط الوسط : محمد الننى وحمدى فتحى وتريزيجيه

خط الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

تقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة ، وهي ضمن مباريات الجولة الاولي للمجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.