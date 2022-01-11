شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على توقيع مروان حمدى مهاجم المنتخب الاوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على توقيع مروان حمدى مهاجم القناة والمنتخب الأوليمبى ليقترب اللاعب من الانتقال للقلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ودخل مسؤولو النادي الإسماعيلي فى مفاوضات جادة مع مروان حمدى لدعم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم، وتقدم الدراويش بطلب رسمي للحصول على خدمات مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبي مقابل مبلغ مادى، بالإضافة إلي رحيل ثلاثة للاعبين من صفوف القلعة الصفراء على سبيل الإعارة، هم أحمد أيمن ومحمد نصر ومدحت فقوسة لدعم صفوف القناة .

ووافق مسئولو القناة على عرض الإسماعيلى لضم مروان حمدى لدعم الدراويش فى أزمته الحالية، ويتطلع مجلس إدارة الاسماعيلى لإبرام مزيد من الصفقات بالجانب الهجومي، سعيا لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق واستغلال أنصاف الفرص بما يسهم في تحسن ترتيب الفريق ووضعه بمكانته المستحقة بين أندية الكبار .

فى سياق أخر، وجه أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق وعضو لجنة التعاقدات بالنادى، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، بشأن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد فرج أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي يتابع العمل بين اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، لتحديد احتياجات الفريق فى الفترة الحالية.

وأضاف نجم الإسماعيلى السابق أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد من خلال دراسة ثابتة سعيًا وراء التعاقد مع أفضل العناصر، وفقًا للأمور الفنية والمالية المحددة، تمهيدًا لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية والخروج من الأزمة التى لا تليق باسمه وجماهيره.

وأشار نجم الإسماعيلي السابق إلى أن اللجنة لم تستعجل نهائيًا إبرام صفقات إلا بعد التأكد من استفادة الفريق من أى لاعب فنيًا وبدنيًا لأن الهدف هو التعاقد مع لاعبين قادرين على تحمل المسئولية فى ارتداء قميص الإسماعيلي.

وأوضح أنه يعلم جيدًا حب الجماهير العاشقه للنادى ولكن بطالبهم بضرورة الحفاظ على السرية الكاملة فى هذا الملف وعدم التحدث فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يؤثر على عمل اللجنة.

وأنهى المدافع الأيسر للدراويش السابق بأنه لابد من عدم الاستعجال فى الحكم على اللاعبين الجدد بل مساندتهم ومؤازرتهم، خاصة أن مباريات كأس الرابطة فرصة قوية لتحقيق انسجام الفريق والاستعداد الجيد لمنافسات الدورى العام.