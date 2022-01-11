شكرا لقرائتكم خبر عن 6 انتصارات وهزيمة وحيدة.. نتائج مميزة للفراعنة فى افتتاح أمم إفريقيا قبل مواجهة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك المنتخب الوطني رصيدا مميزا من النتائج الإيجابية في مبارياته الافتتاحية ببطولة الأمم الأفريقي في الألفية الجديدة، قبل مواجهة نيجيريا اليوم في نسخة الكاميرون.

واستهل الفراعنة الألفية الجديدة بالفوز على زامبيا بهدفين دون رد في نسخة 2000، قبل أن يتلقى هزيمة في النسخة التالية من السنغال بهدف دون رد.

عاد المنتخب الوطني لنغمة الانتصارات في نسخة 2004 بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن تفوز على ليبيا في نسخة 2006 بثلاثية نظيفة.

واصل منتخب الساجدين تفوقه على منتخبات القارة في اللقاءات الافتتاحية في نسخة 2008 بالفوز على الكاميرون برباعية مقابل هدفين، وفي نسخة 2010، نجح في الفوز على نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الأولى.

بعد هيمنة وسيطرة دامت ثلاثة بطولات متتالية، غابت شمس الفراعنة عن بطولة الأمم في ثلاثة نسخ أخرى، حتى عاد المنتخب للعُرس الأفريقي في نسخة 2017 وأستهلها بالتعادل مع مالي سلبيا.

وفي النسخة الأخيرة التي احتضنتها مصر، نجح المنتخب في الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، ليكون مجموع انتصارات الفراعنة في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم 6 انتصارات مقابل هزيمة واحدة وتعادل وحيد، فهل تستمر صحوة المنتخب أمام نيجيريا في ضربة البداية غدا؟!