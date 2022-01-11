شكرا لقرائتكم خبر عن زحف نيجيرى من الجماهير لمساندة النسور أمام الفراعنة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت الجماهير النيجيرية في الزحف بكثافة الي مدينة جاروا الكاميرونية لمؤازرة منتخب بلادها امام منتخب مصر في المباراة المقرر اقامتها اليوم في السادسة مساءا ضمن مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.

وأكد مراسل قناة اون تايم سبورت المتواجد في جاروا ان قرب المسافة بين نيجيريا ومدينة جاروا الكاميرونية أدت الي وجود زحف كبير من جماهير نيجيريا لمؤازرة منتخب بلادها، وهو ما يؤكد ان الحضور الجماهيري النيجيري سيكون ضخم في مباراة اليوم.

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، وهى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التى تضم كلا من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مصر ضد نيجيريا

وسيكون لقاء اليوم الثلاثاء هو الثانى للبرتغالى كارلوس كيروش أمام نيجيريا تاريخيا والأولى له مع منتخب مصر، حيث سبق والتقى البرتغالي كيروش مع النيجيري في مباراة وحيدة عندما كان مدربًا لمنتخب إيران، وذلك في بطولة كأس العالم 2014 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

مصر ضد نيجيريا

ويأمل البرتغالى كارلوس كيروش أن يكون المدرب السادس فى تاريخ الفراعنة الذى يتوج بلقب أمم أفريقيا، بعدما نجح 5 مدربين سابقين فى قيادة المنتخب لإحراز اللقب 7 مرات.

بطولات مصر فى امم افريقيا

ونجح 5 مدربين في التتويج بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطنى، 3 مدربين مصريين بجانب مدربين أجانب، ويتقدمهم حسن شحاتة الذى توج باللقب ثلاث بطولات.

ونستعرض قائمة المدربين الذين توجوا باللقب مع منتخب مصر فى التقرير التالى..

المصرى مراد فهمى عام 1957

المجرى بال تيتكوش 1959

الإنجليزى مايك سميث 1986

المصرى محمود الجوهرى 1998

المصرى حسن شحاتة 2006، 2008، 2010