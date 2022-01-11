زميل كوكا.. قونيا سبور التركي يعلن مصرع لاعبه جاليك في حادث مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي قونيا سبور التركي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبه أحمد يلماز جاليك لقي مصرعه في حادث مروري، وذلك عن عمر 28 عاما.

وذكر قونيا سبور عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا أحمد يلماز جاليك الذي كان يحظى بحب جماهيرنا ومدينتنا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى قونيا سبور."

وفارق جاليك الحياة بعد انقلاب سيارته في العاصمة أنقرة خلال توجهه إلى مدينة نيدا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وكان جاليك قد انتقل من جالطه سراي إلى قونيا سبور عام 2020، وشارك مع المنتخب التركي وقد كانت آخر مباراة دولية له في عام 2017، أمام منتخب مولدوفا.

وتقدم بالعزاء كل من الاتحاد التركي لكرة القدم وجالطه سراي وأندية أخرى في الدوري التركي، وكذلك وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو.