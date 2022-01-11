شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب فى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتنظيم رحلة خاصة صباح اليوم الثلاثاء لنقلمشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم إلي الكاميرون وعودتهم لدعم وتحفيز لاعبي المنتخب وذلك على متن أحدث طائرتها .
حيث يلعب المنتخب القومي اليوم ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو هذا وتتمني مصرللطيران التوفيق للمنتخب الوطنى المصري في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز بها.