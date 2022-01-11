مصر للطيران تنظم رحلة خاصة لنقل المشجعين المصريين لمؤازرة المنتخب فى الكاميرون

حيث يلعب المنتخب القومي اليوم ضمن المجموعة الرابعة التى تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو هذا وتتمني مصرللطيران التوفيق للمنتخب الوطنى المصري في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز بها.

محمد يوسف

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