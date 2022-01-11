شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم معاذ سليمان من نادى النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى غزل المحلة فى ضم اللاعب معاذ سليمان قادما من نادى النصر للتصدير، ويعول غزل المحلة على عدد كبير من الشباب من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويلعب معاذ سليمان فى مركز الجناح الأيمن والأيسر وهو من مواليد 2002، الأمر الذى جعل الخواجة البولندى الذى يشرف على قطاع الناشئين بالنادى يطلب التعاقد معه، موضحا أنه سيمثل إضافة للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى، حيث جمع 10 نقاط من 8 مباريات خاضها حتى الآن.