شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الإيفوارى جان موريل بوى للقاهرة للتعاقد مع النادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل للقاهرة منذ قليل الإيفواري جان موريل بوى، لاعب دينامو مينسك البيلاروسي تمهيداً للتعاقد مع النادى الاسماعيلى بعدما أرسل مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس يحيى الكومى تذاكر الطيران للاعب بعد موافقة ناديه على بيعه مقابل 300 ألف دولار ، ومن المقرر أن يعقد موريل جلسة مع اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالقلعة الصفراء لإنهاء تفاصيل الصفقة وإعلانها بشكل رسمى.

وتولى اللجنة الفنية بالاسماعيلى أهمية كبرى بالتعاقد مع الإيفواري جان موريل بوى صاحب الـ25 عاما والذى يعد من أهم اللاعبين في الدوري البيلاروسي، حيث يشغل مركز الجناح، وحظي بإعجاب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي وطلب التعاقد معه ليكون ثالث الصفقات الشتوية بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو والجامبي سايكو.

فى سياق آخر، قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، اعتبارا من غدا الأربعاء ولمدة خمسة أيام، ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة سموحة والأهلى ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل المباراتين وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير قبيل إستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن الدكتور مجدى الباز طبيب الإسماعيلى، إن محمد فوزى ومحمد صادق لاعبًا الفريق سيغيبان عن معسكر فريقهما بالإسكندرية.