شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يخضع لفحص طبى اليوم لتحديد موقفه من مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى على هامش مران اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من مباراة الجونة، المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة بعدما حصل اللاعب على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس الاثنين.

وحرص الجهاز الفنى على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء حال تعافيه من نزلة البرد.

ويواجه الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صعوبة شديدة فى اختيار قائمة مباراة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها الخميس المقبل، فى النسخة الأولى من البطولة.

ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى وصلت لـ 17 لاعباً دفعة واحدة، سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثلاثة لاعبين أجانب هم التونسى على معلول والمغربى بدر بانون والمالى أليو ديانج، بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، فضلا عن غموض موقف السداسى المصاب بفيروس كورونا وهم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامى ربيعة" فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الأمامية بالإضافة لخروج محمود كهربا لاعب الفريق من الحسابات الفنية بسبب اعارته للدورى التركى.