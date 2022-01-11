الامارات | تعرف إلى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا وموعد المباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا وموعد المباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ منتخب مصر اليوم رحلة استعادة اللقب الغائب منذ 12 عاماً عن خزائنه وهو لقب كأس الأمم الإفريقية عندما يواجه منتخب نيجيريا في أولي مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2021، المقامة في الكاميرون، وذلك على ملعب “رومدي اديجا”، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بالأمم الإفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم بجانب نيجيريا منتخبي غينيا بيساو والسودان، وتقام المباراة اليوم الثلاثاء عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ويقود التشكيل المتوقع للفراعنة، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الإفريقية برصيد 7 ألقاب كان أخرها عام 2010

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي كيروش، المباراة بطريقة 4-3-3 وتتكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود تريزيجيه.

خد الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.





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