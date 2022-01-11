الامارات | صدمة.. لاعب عمره 54 سنة ينضم إلى نادٍ بإعلان "غير طبيعي"

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة.. لاعب عمره 54 سنة ينضم إلى نادٍ بإعلان "غير طبيعي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا بعمر الرابعة والخمسين عقداً مع فريق من الدرجة الرابعة يدرّبه شقيقه، بحسب ما أعلن ناديه الجديد الثلاثاء.

وبانضمامه إلى سوزوكا بوينت غيترز، وعد "الملك كازو" بـ"القتال لمساعدة الفريق بالفوز في أرض الملعب".

وأُعلن عن العقد في الـ11 من يناير الساعة الـ11 و11 دقيقة، في رمزية للاعب الذي سيرتدي الرقم 11.

وأكّد ميورا الذي سيبلغ الـ55 في فبراير المقبل، تلقيه عدة عروض من اليابان والخارج، بعد أن كان الموسم الماضي ضمن صفوف يوكوهاما أف سي في الدرجة الأولى، ليعزّز رقمه كاللاعب الأكبر سناً في اليابان.

لكنه لم يخض سوى دقيقة وحيدة مع الفريق الذي حلّ أخيراً في الدوري المحلي.

وقال ميورا إنه رفض عرضاً لتمديد عقده مع يوكوهاما كي تسنح له فرصة اللعب أكثر. كتب في بيان نشره ناديه الجديد "أشكرهم لمنحي فرصة اللعب هنا".

وكان ناديه الجديد قد سرق الأضواء في 2019 عندما أصبح أول فريق ياباني تدرّبه سيدة هي الإسبانية ميلا مارتينيس.

ويأمل اللاعب الطامح بالاستمرار في الملاعب حتى الستين من عمره، أن يكون دوره أكبر في صفوف الفريق الذي يدربه شقيقه الأكبر ياسوتوشي.

وفي مسيرته الطويلة، حمل ميورا ألوان أندية في البرازيل، اليابان، إيطاليا، كرواتيا وأستراليا، علماً بأنه استقرّ في البرازيل عام 1982، ووقع أوّل عقوده الاحترافية مع سانتوس في 1986.

وكان ميورا من أشهر اللاعبين الآسيويين في تسعينيات القرن الماضي، خصوصاً بعد اطلاق اليابان دوري المحترفين عام 1993.

سجّل 55 هدفاً في 89 مباراة في صفوف منتخب اليابان، لكنه استبعد بشكل جدلي عن التشكيلة التي خاضت مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي في نهائيات كأس العالم.

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