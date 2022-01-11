شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال.. عمر كمال الجناح الطائر فى منتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عمر كمال عبد الواحد، لاعب نادى فيوتشر والمنتخب الوطنى، للمشاركة مع الفراعنة فى رحلة التتويج باللقب القارى الثامن فى تاريخه، حيث انضم عمر كمال إلى المنتخب بعد تألقه سواء فى الموسم الماضى مع المصرى، أو الموسم الجارى مع فيوتشر.

وشارك عمر كمال مع فيوتشر فى 6 مباريات هذا الموسم بالدورى العام سجل خلالها هدفاً واحداً، قبل أن يضمه كارلوس كيروش مدرب المنتخب إلى بطولة كأس العرب، ويبقى عليه مجدداً فى قائمة الفراعنة التى تستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.



عمر كمال

الاسم: عمر كمال عبد الواحد

السن: 28 عاماً

النادى: فيوتشر

المركز: جناح أيمن

الأندية: اتحاد الشرطة، المصرى، بيراميدز، فيوتشر

البطولات: لم يسبق له التتويج بالبطولات

القيمة التسويقية: مليون يورو

الحالة الاجتماعية: أعزب

عدد الأهداف: أحرز 23 هدفاً فى الدورى المصرى

المثل الأعلى: محمد زيدان