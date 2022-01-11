شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة حسن مصطفى نجم القطبين السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن مصطفى لاعب الأهلى والزمالك السابق والمتواجد ضمن الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى تحت قيادة حسام حسن، وفاة والدته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك".



حسن مصطفي

ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لخوض منافسات كأس الرابطة بعد إنهاء تدعيم صفوف الفريق، حيث أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى مؤخرا التعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على إنهاء ملف التعاقدات فى فترة الانتقالات الشتوية بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى للفريق خلال المرحلة المقبلة.