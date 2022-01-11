شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كيروش يقص شريط البحث عن النجمة الثامنة للفراعنة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطني، إلى دخول التاريخ مع الفراعنة بحصد الأمم الأفريقية الثامنة فى تاريخ المنتخب المصرى، حيث يقص شريط أمم أفريقيا بالكاميرون بمواجهة نيجيريا اليوم.

ويتطلع كيروش إلى حصد أول لقب مع الفراعنة من خلال هذه النسخة، خاصة أن منتخب مصر مرشح بقوة لحصد هذه البطولة التى يمتلك الرصيد الأكبر من تحقيقها برصيد 7 بطولات.

وأكد البرتغالى كارلوس كيروش، أن طموح الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية هو تحقيق الفوز ولا بديل عنه خلال مشوارهم بالبطولة، انطلاقاً من مباراة نيجيريا.

وقال كيروش على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم استعداداً لمباراة نيجيريا غداً فى مستهل مشوار المنتخب الوطنى بدور المجموعات، "طموحاتنا بسيطة، الفوز بجميع المباريات، لدى خيارات جيدة فى فريقنا، لدينا 7 مباريات لنلعبها وستكون استراتيجياتنا فى الملعب.

وأضاف كيروش: "شرف كبير أن نبدأ المنافسة ضد نيجيريا، لدينا فريق مميزة يمتاز بأداء عالٍ، وسنقدم أفضل ما لدينا".

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء اليوم ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى كيروش فى الصور التالية :