تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره النيجيري، مساء غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وقرر كارلوس كيروش الاعتماد على اللاعب محمود حسن تريزيجيه على حساب عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني.

وسيدفع كارلوس كيروش باللاعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، بسبب الشكوك التي تحوم حول موقف أحمد أبو الفتوح، الذي تعرض للإصابة في المران الختامي، ورغم تأكد سلامته بعد الأشعة التي خضع لها، لكن تظل مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة كيروش.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح (أيمن أشرف)، أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.