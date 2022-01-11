الامارات | أمم إفريقيا.. "مشكلة طبية" تبعد بانون عن المغرب واستدعاء بن شرقي

شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا.. "مشكلة طبية" تبعد بانون عن المغرب واستدعاء بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدرب البوسني الفرنسي للمنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليلودجيتش، الإثنين، في ياوندي أنه وجه الدعوة إلى المهاجم أشرف بن شرقي لتعويض انسحاب المدافع بدر بانون من التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بسبب "مشكلة طبية".

وقال خليلودجيتش في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على غانا 1-صفر في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة: "بدر يعاني من مشكلة طبية، وأنا أتأسف عليه، لكن بما أن القواعد تسمح لنا بذلك، فقد استدعينا لاعباً ليحل محله" في قائمة الـ28 لاعبا".

ويلعب بانون وبن شرقي لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تواليا.

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