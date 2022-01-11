الامارات | رسمياً.. الزمالك يعلن عن قائمة المرشحين لمنافسة مرتضى منصور على الرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك يعلن عن قائمة المرشحين لمنافسة مرتضى منصور على الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري عن أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة، بعد تلقيه القائمة النهائية من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إذ تقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من 22 ديسمبر ولمدة أسبوع.

ويتقدم أسماء المرشحين الثلاثة الرئيس الحالي مرتضى منصور وينافسه على مقعد الرئيس عمر هريدي، وأحمد سليمان.

يذكر أن انتخابات الزمالك ستعقد في فبراير المقبل لاختيار مجلس جديد.

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