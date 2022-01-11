شكرا لقرائتكم خبر عن مدربان أجنبيان يحققان لقبان لأمم أفريقيا مع الفراعنة وكيروش يفتش عن الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم البرتغالى كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، باقتحام قائمة الذهب مع الفراعنة فى بطولة كأس الأفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير من عام 2022

ومن بين 22 مدربا أجنبيا تولوا تدريب الفراعنة، حقق مدربان اثنان فقط من الأجانب بطولتي أمم أفريقيا مع منتخب مصر، كانت الأولى مع المجرى جوزيف تيتكوس عام 1959 والتى أقيمت بمصر، والثانية كانت مع مايك سميث "ويلز" سنة 1986 والتى استضافتها مصر أيضاً، وننشر أسماء الـ22 مدرباً الذين تعاقبوا على تدريب منتخب مصر كالآتي:

1-جيمس ماكري "أسكتلندي"

تولي جيمس ماكري المدرب الأسكتلندي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1934 إلى 1936،وهي الفترة التى شهدت مشاركة مصر فى كأس العالم بإيطاليا لأول مرة فى تاريخ الفراعنة، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقى يشارك بالمونديال.

2-إيريك كين "إنجليزي"

تولي إيريك كين، لاعب نيوكاسل و ديربي كاونتي السابق، تدريب المنتخب المصرى فى الفترة من 1947 و1948 الذي كان لاعبا فى نيوكاسل وديربي كاونتي وهيرفورد.

3-إدوارد جونز "إنجليزي"

تولي إدوارد جونز تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1949 إلى 1952 ولم يحقق نجاحات مع المنتخب تذكر وقتها.

4- ليوبيسا بوريستش "يوغسلافيا"

تولى اليوغوسلافي ليوبيسا بوريستش تدريب الفراعنة 1954-1955.

5- جوزيف بال تيتكوس "مجر"

نجح المجري تيتكوس خلال قيادته للمنتخب فى الفترة من 1959 إلى 1961 بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر لتصبح البطولة الثانية للفراعنة.

6- أندريا فلاندير "يوغسلافيا"

قاد منتخب مصر خلال الفترة من 1963 ولم يحقق معهم أى ألقاب.

7- كفاتش "يوغسلافيا"

تولى تدريب المنتخب خلال الفترة من 1965 عقب مواطنه فلاندير.

8- ديتمار كرومر "ألمانيا"

تولي منتخب مصر فى الفترة من 1971 حتى 1974 .

9 – بوركارد بابي " ألماني "

تولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1975-1977”.

10– دوسان نينكوفيتش "يوغسلافيا"

تولي منتخب مصر فى الفترة من 1977 – حتى 1978

11-بونزال ديسو "مجرى"

تولى تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1977 – 1978

12 – كارل هاينز هيديرجوت " ألمانيا"

تولي تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1982 حتي 1984

13 –مايك سميث "ويلز"

تولي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1985 حتي 1988 ونجح مع منتخب مصر فى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر لتكون البطولة الثالثة فى تاريخ الفراعنة، والثانية والأخيرة حتى الآن بمدرب أجنبي.

14 – ديتريتش فايتسه "المانيا"

تولي فايتسه تدريب منتخب مصر لمدة عام واحد فقط خلال 1990.

15 - ميرسيا رادوليسكو "رومانيا"

تولي ميرسيا تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 93-94 و لم يستمر طويلا.

16- نول دي رويتر "هولندا"

تولي دي رويتر أول هولندى فى تاريخ الكرة المصرية تدريب الفراعنة عام 1994 حتي 1995

تولى تدريب منتخب مصر عام 1995 حتي 1996. 18 – جيرار جيلي "فرنسا" 18 – جيرار جيلي "فرنسا" تولي تدريب منتخب مصر فى الفترة من 1999 – 2000 وخرج المنتخب من أمم أفريقيا التى أقيمت بغانا ونيجيريا ليتم الإطاحة به والاستعانة بمحمود الجوهري. 19 –ماركو تارديللي "إيطاليا" 19 –ماركو تارديللي "إيطاليا" تولي تارديللي تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 2004 – حتي 2005 وودع تصفيات كأس العالم 2006 ليتم الإطاحة به استجابة لحالة من الغضب الشعبي والإعلامي بعد الهزيمة التي لقيها منتخب مصر أمام نظيره الليبي في طرابلس بنتيجة 1-2 في المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات القارة 2006 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم ، ولم يحرز المنتخب المصري بقيادة تارديلي سوى 7 نقاط من خمس مباريات حيث خسر في ملعبه أمام ساحل العاج وتعادل مع بنين بينما فاز على السودان والكاميرون، ليحتل المركز الرابع في مجموعته ويتضاءل أمله في التأهل إلى مونديال 2006 ، ليتم الإستعانة بجهاز حسن شحاته ومعه شوقي غريب و أحمد سليمان و حماده صدقي ليبدأ المنتخب تاريخ جديد بعد إحراز 3 بطولات أمم أفريقية 2006 و 2008 و 2010. 20- بوب برادلي "أمريكا" 20- بوب برادلي "أمريكا" تولي الامريكي بوب برادلي تدريب منتخب مصر فى فترة ما بعد الثورة وتحديداً فى الفترة من 2011 – حتي 2013 ليتم الإطاحة به بعد الهزيمة أمام غانا 7 / 3 بمجموع اللقاءين فى اللقاء الفاصل المؤهل لكأس العالم 2014. 21- هيكتور كوبر "أرجنتيني" 21- هيكتور كوبر "أرجنتيني" تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريب منتخب مصر فى 2015 ونجح معهم فى الوصول لنهائى كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون و لكنه خسر النهائى 2 / 1 أمام الكاميرون ، كما لا ينسي أحد الوصول مع منتخب مصر لكأس العالم 2018 التى أقيمت بروسيا ولكنه احتل المركز الرابع فى مجموعته بالمونديال التى ضمت أوروجواي و روسيا والسعودية. 22 – خافيير أجيري "المكسيك" 22 – خافيير أجيري "المكسيك" تولي المكسيكي خافيير أجيري تدريب منتخب مصر فى 2018 ورحل فى يوليو 2019 عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

17 – رود كرول "هولندا"