شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعبا يضعون أهلى موسيمانى فى ورطة قبل انطلاق كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صعوبة شديدة فى اختيار قائمة مباراة الجونة بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها الخميس المقبل، فى النسخة الأولى من البطولة.

ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى وصلت لـ 17 لاعباً دفعة واحدة، سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم ثلاثة لاعبين أجانب هم التونسى على معلول والمغربى بدر بانون والمالى أليو ديانج، بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، فضلا عن غموض موقف السداسى المصاب بفيروس كورونا وهم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ورامى ربيعة" فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الأمامية بالإضافة لخروج محمود كهربا لاعب الفريق من الحسابات الفنية بسبب اعارته للدورى التركى.

ويتبقى من لاعبي الفريق الأول فى قائمة الأهلي 12 لاعباً فقط هم: علي لطفي - محمود وحيد - محمد هاني - كريم فؤاد - عمار حمدي - محمد محمود - محمد مجدى أفشة - وليد سليمان - صلاح محسن - طاهرمحمد طاهر - حسين الشحات - حسام حسن".

ولايزال موقف الثنائى عمار حمدى ومحمود وحيد لاعبا الاهلى غير واضح بعد معاناة الاول من نزلة برد والثانى من الاجهاد.

وقام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد خمسة لاعبين من فرق الناشئين بالنادي للمشاركة في تدريبات الفريق الأول والتي جرت على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة الغيابات وهم أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏