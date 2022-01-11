شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب تقريرًا عن إصابات الزمالك قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا عن إصابات لاعبى الفريق لتحديد الغيابات قبل مواجهة إنبى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى أولى مواجهات الفريقين فى مسابقة كأس الرابطة.

وتحدث كارتيرون مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، حول إصابات اللاعبين ومدى جاهزية كل منهما من الناحية الطبية للمشاركة فى مباراة إنبى.لاسيما وإن محمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر يعانيان من أعراض نزلة برد، ما دفع الجهاز الفنى لمنحهما راحة من المشاركة فى التدريبات.

وبدأ الفرنسى كارتيرون، وجهازه المعاون، دراسة مفاتيح لعب فريق إنبى، حيث يحرص المدرب على تحديد عناصر القوة والضعف فى صفوف فريق إنبى والعمل على استغلالها خلال المباراة التى ستجمعهما من أجل تحقيق الفوز.

ووعد كارتيرون اللاعبين الناشئين فى الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة فى مواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

وأكد كارتيرون أن مواجهات كأس الرابطة ستكون فرصة لحصول جميع اللاعبين، وتحديدًا البدلاء والناشئين، على فرصة للمشاركة خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.