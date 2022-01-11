شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فراعنة يتربعون على عرش مملكة الهدافين فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الظهور الأول لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تحتضنها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية فى تاريخ البطولة.

ويمتلك منتخب مصر السجل الأكبر من اللاعبين المتوجين بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية فى تاريخ البطولة الأفريقية، حيث سبق وتوج 8 لاعبين من منتخب الفراعنة باللقب خلال 24 نسخة شارك فيها المنتخب الوطنى فى البطولة الأفريقية، والتى توج بلقبها 7 مرات من قبل، من بينها 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، ويستعرض ”الخليج 365” تاريخ هدافى مصر فى كأس الأمم الإفريقية ..

محمد دياب العطار "الديبة" هداف كأس الأمم الأفريقية 1957

البداية جاءت بمحمد دياب العطار، نجم منتخب مصر الراحل، والذى توج بلقب هداف أول بطولة لكأس الأمم الإفريقية التى أقيمت عام 1957 برصيد 5 أهداف، أقيمت البطولة فى السودان، وشاركت فيها 3 دول فقط، وهى منتخب مصر ومنتخب السودان ومنتخب أثيوبيا، أقيمت مباراتان فى البطولة سُجل فيهما سبعة أهداف من بينهم 5 أهداف للعطار، مما يجعلها الأقل فى العدد الإجمالى لكل من الأهداف والمباريات من بين بطولات كأس الأمم الأفريقية.

محمود الجوهرى هداف كأس الأمم الأفريقية 1959

حصل الراحل محمود الجوهرى، هداف منتخب مصر والمدير الفنى السابق للفراعنة، على لقب هداف كأس الأمم الإفريقية عام 1959، برصيد 3 أهداف، أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959 فى مصر، بنظام المجموعة الواحدة، وشارك فى هذه البطولة كل من منتخب مصر ومنتخب السودان ومنتخب أثيوبيا.

احتلت مصر المركز الأول وحصدت 4 نقاط، فيما جاءت السودان فى المركز الثانى برصيد نقطة، وإثيوبيا فى المركز الأخير بدون نقاط ويعتبر الراحل محمود الجوهرى، هداف البطولة برصيد 3 أهداف، فيما أحرز عصام بهيج هدفين، وميمى الشربينى وصديق منزول ودريسة، هدفًا لكل منهم.

عبد الفتاح بدوى هداف كأس الأمم الأفريقية 1962

حصل عبدالفتاح بدوى، مع منتخب مصر على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية عام 1962، بالمناصفة مع الإثيوبى واركو مانجستو، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

استضافت إثيوبيا البطولة وتمكنت من إحراز الكأس لأول مرة فى تاريخها على حساب منتخب مصر، بعد هزيمته فى المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

حسن الشاذلى هداف كأس الأمم الإفريقية 1963

توج حسن الشاذلي، نجم الترسانة والمنتخب الوطنى الراحل، بلقب هداف كأس الأمم الإفريقية عام 1963 برصيد 6 أهداف، توج منتخب غانا بلقب كأس الأمم الإفريقية فى هذه النسخة بعدما استضاف البطولة فى أول مشاركة له، فيما احتل منتخب مصر المركز الثالث.

طاهر أبو زيد هداف كأس الأمم الأفريقية 1984

بعد غياب طويل، استطاع طاهر أبو زيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1984، برصيد 4 أهداف.

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1984 فى كوت ديفوار، وقد اشترك فى هذه البطولة 8 فرق، وقسمت الفرق إلى مجموعتين، يتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى الدور النصف نهائى، حصلت مصر على المركز الرابع فى هذه البطولة بعد الهزيمة من الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جمال عبدالحميد هداف كأس الأمم الأفريقية 1988

فى عام 1988 توج جمال عبدالحميد، بلقب هداف كأس الأمم الإفريقية بالتساوى مع الكاميرونى روجيه ميلا والجزائرى لخضر بلومى والإيفوارى عبدالله تراورى، برصيد هدفين لكلا منهم، أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية 1988 فى المغرب، وحصلت عليها الكاميرون للمرة الثانية فى تاريخها، فيما خرجت مصر من دور المجموعات.

حسام حسن هداف كأس الأمم الأفريقية 1998

توج حسام حسن بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية عام 1998، برصيد 7 أهداف، بالتساوى مع الجنوب أفريقى بينيدكت ماكارثي، ويعتبر أكثر لاعب مصرى مسجلا للأهداف من بين الـ 8 لاعبين المتوجين بلقب الهداف.

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1998 فى بوركينا فاسو، وحصل منتخب مصر على اللقب بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، فى المباراة النهائية.

محمد ناجى جدو هداف كأس الأمم الأفريقية 2010

توج محمد ناجى جدو، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بلقب هداف كأس الأمم الإفريقية عام 2010، برصيد 5 أهداف، أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 فى أنجولا وحصد منتخب مصر اللقب بعد الفوز على غانا فى النهائى بهدف جدو.