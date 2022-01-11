المقاولون يجهز أوكلي وعمر بسام لقيادة الهجوم أمام البنك الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على تجهيز ثنائى هجوم الفريق عمر بسام وجون أوكلي، لقيادة الهجوم فى اللقاء المرتقب غداً أمام البنك الأهلي، وذلك بعد إصابة محمد سالم مهاجم الذئاب بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي.

ويأمل الجهاز الفنى فى سرعة تأهيل اللاعبين قبل المباراة الأولى التى يخوضها المقاولون فى كأس رابطة الأندية، والتى تجمع ذئاب الجبل بالبنك الأهلي.

وأكد طلعت محرم، مدرب المقاولون، أن الجهاز الفنى بقيادة محمد عودة استقر على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال بطولة كأس رابطة الأندية المرتقبة، للوقوف على مستواهم، وأكد محرم فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، متحدثاً عن مجموعة ذئاب الجبل فى كأس الرابطة، أن كل الفرق أصبحت صعبة ولا يوجد فريق سهل فى الموسم الجاري.

ويصطدم المقاولون العرب بالبنك الأهلى فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الخميس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون فى البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلى - الساعة 5:00 مساء

الاثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلى أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلى - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

وحصل محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادى بتلبية احتياجات الجهاز الفنى فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدورى العام، والتى تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.